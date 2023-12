Festival du film de Contis Cinéma de Contis Saint-Julien-en-Born, 12 juin 2024, Saint-Julien-en-Born.

Saint-Julien-en-Born Landes

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-12

fin : 2024-06-16

Un décor rêvé, niché au bord de l’océan, entre dunes et forêts de pins… Le Festival du film de Contis fête sa 28ème édition portée à nouveau par l’association Contis, Culture et Cinéma.

Au programme : des long-métrages en avant-première, deux compétitions de courts-métrages, un concours de nanométrages, une séance de cinéma en plein air, des rencontres avec les équipes des films, des ateliers découvertes et un ciné-goûter pour les enfants, ainsi que des soirées musicales pour les plus grands !

À Contis, tout devient possible et l’émotion est chaque année au rendez-vous..

Un décor rêvé, niché au bord de l’océan, entre dunes et forêts de pins… Le Festival du film de Contis fête sa 28ème édition portée à nouveau par l’association Contis, Culture et Cinéma.

Au programme : des long-métrages en avant-première, deux compétitions de courts-métrages, un concours de nanométrages, une séance de cinéma en plein air, des rencontres avec les équipes des films, des ateliers découvertes et un ciné-goûter pour les enfants, ainsi que des soirées musicales pour les plus grands !

À Contis, tout devient possible et l’émotion est chaque année au rendez-vous.

Un décor rêvé, niché au bord de l’océan, entre dunes et forêts de pins… Le Festival du film de Contis fête sa 28ème édition portée à nouveau par l’association Contis, Culture et Cinéma.

Au programme : des long-métrages en avant-première, deux compétitions de courts-métrages, un concours de nanométrages, une séance de cinéma en plein air, des rencontres avec les équipes des films, des ateliers découvertes et un ciné-goûter pour les enfants, ainsi que des soirées musicales pour les plus grands !

À Contis, tout devient possible et l’émotion est chaque année au rendez-vous.

.

Cinéma de Contis

Saint-Julien-en-Born 40170 Landes Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-08 par Côte Landes Nature Tourisme