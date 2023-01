Cinéma d’Arudy : Opéra – Indes Galantes Arudy Arudy Catégories d’Évènement: Arudy

Pyrénées-Atlantiques Durée : 3h40. – Genre : Opera Sortie nationale le 10/10/2019 Réalisé par Clément Cogitore

Avec Sabine Devieilhe, Florian Sempey, Jodie Devos, Edwin Crossley-mercer, Julie Fuchs Œuvre phare du siècle des Lumières, Les Indes galantes s’apparente à un éblouissant divertissement. Mais le premier opéra-ballet de Rameau témoigne également du regard ambigu que l’Européen pose sur l’Autre – Turc, Inca, Persan, Sauvage… En 2017, le réalisateur Clément Cogitore signe un film explosif et très remarqué, adaptant un extrait des Indes galantes avec le concours de danseurs de Krump. Avec la chorégraphe Bintou Dembélé, il s’empare cette fois de cette machine à enchanter dans son intégralité pour le réinscrire dans un espace urbain et politique dont il interroge les frontières. Durée : 3h40. – Genre : Opera Sortie nationale le 10/10/2019 Réalisé par Clément Cogitore

