Cinéma d'Arudy : La Guerre des Ondes, 5 novembre 2022

Cinéma d’Arudy : La Guerre des Ondes



2022-11-05 – 2022-11-05

5 5 EUR Téléfilm (2014) de Laurent Jaoui avec Jean-Yves Lafesse

Tout Public

Octobre 1943. Pierre Dac, l’humoriste le plus célèbre de France, arrive enfin à Londres après une longue période de captivité et d’exil. Il rejoint à la BBC l’équipe des Français libres qui animent quotidiennement l’émission de Radio-Londres. Ses interventions vont dynamiter les mensonges des collaborateurs et des Allemands, lutter contre la peur pour s’en affranchir. Il manie l’humour comme une arme de guerre. Pendant neuf mois, le plus écouté des « Français qui parlent aux Français » va aider à sa manière les Alliés à accoucher de la victoire. Ses chansons, ses chroniques, ses éditoriaux, face à Radio-Paris, et, en particulier son combat verbal contre Philippe Henriot, ont été des moments clés dans la lutte contre l’occupant.

+33 5 59 05 77 11

Cinéma St Michel

