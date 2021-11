Lauterbourg Lauterbourg Bas-Rhin, Lauterbourg Cinéma – d’Artagnan et les 3 mousquetaires Lauterbourg Lauterbourg Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Lauterbourg

Cinéma – d’Artagnan et les 3 mousquetaires Lauterbourg, 4 décembre 2021, Lauterbourg. Cinéma – d’Artagnan et les 3 mousquetaires Lauterbourg

2021-12-04 17:00:00 – 2021-12-04

Lauterbourg Bas-Rhin Lauterbourg EUR FILM D’ ANIMATION : à partir de 6 ans

Le jeune D’Artagnan quitte sa Gascogne natale pour se rendre à Paris avec pour ambition de devenir Mousquetaire du Roi. À peine arrivé, il tombe sous le charme de la douce Constance, la dame de confiance de la Reine… Intrépide et ne refusant aucun combat, il se rend vite indispensable auprès des trois mousquetaires, Athos, Porthos et Aramis qui l’intègrent dans la célèbre garde du Roi. Ensemble ils vont devoir déjouer un complot imaginé par le Cardinal de Richelieu et retrouver le collier de la Reine ! FILM D’ ANIMATION : à partir de 6 ans

