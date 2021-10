Plestin-les-Grèves Plestin-les-Grèves Côtes-d'Armor, Plestin-les-Grèves Cinéma – Dañs Treger Plestin-les-Grèves Plestin-les-Grèves Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Cinéma – Dañs Treger
Place de Kérilly Espace Culturel An Dour Meur Plestin-les-Grèves

2021-11-12

Héritages, c’est Camille Le Jeune, seule en scène, qui évoque son arrière-arrière-grand-mère, mendiante à Plouaret au temps où les contes de Luzel étaient vivants. Elle passe le relais à Baleer bro : deux musiciens, un chanteur, et ce sont les gwerzioù et sonioù du collecteur trégorrois qui résonnent au siècle présent. +33 2 96 23 98 80 http://www.andourmeur.fr/ D’Héritages à Baleer bro

