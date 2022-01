Cinéma dans mon Village Nogent-sur-Vernisson Nogent-sur-Vernisson Catégories d’évènement: Loiret

Nogent-sur-Vernisson

Cinéma dans mon Village Nogent-sur-Vernisson, 3 février 2022, Nogent-sur-Vernisson.

2022-02-03 – 2022-02-03

Nogent-sur-Vernisson Loiret Nogent-sur-Vernisson 4 EUR Du Cinéma dans mon Village présente « Encanto » à 17h30 et « Bojangles » à 20h30 à l’Espace des Étangs. Du Cinéma dans mon Village mairie.ngv@wanadoo.fr +33 2 38 97 60 53 Du Cinéma dans mon Village présente « Encanto » à 17h30 et « Bojangles » à 20h30 à l’Espace des Étangs. Mairie

