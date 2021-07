Paris L'Institut du Monde Arabe Paris Cinéma Dans le cadre de l’exposition « Divas, d’Oum Kalthoum L’Institut du Monde Arabe Paris Catégorie d’évènement: Paris

de 18h à 19h30

payant

Samia, danseuse renommée, renonce à sa carrière par amour pour un jeune médecin, Mamdouh. Ils forment un couple heureux jusqu’au moment où Samia soupçonne son mari de ne pas être insensible aux charmes de sa provocante infirmière en chef, Yolanda. Le couple se sépare… Dans le cadre de l’exposition Divas, d’Oum Kalthoum à Dalida Égypte, fiction, 1954, 119’ Scénario : Hassan Tawifk, Niazi Mostafa, d’après une idée de Abdel Aziz Sallam Image : Abdel Aziz Fahmi Son : Charles Fosclot Montage : Sayed Bassiouni Décors : Habib Khoury Accessoires : Baba Zayan Musique : Hussein Gueneid, Ezzat al-Gahili, Hassan Abou Zeid Interprètes : Samia Gamal, Dalida, Kouka, Nabil el-Alfi, Serag Mounir Producteur : Les Films al-Sahm al-Dhahabi/Kouka Synopsis Samia, danseuse renommée, renonce à sa carrière par amour pour un jeune médecin, Mamdouh. Ils forment un couple heureux jusqu’au moment où Samia soupçonne son mari de ne pas être insensible aux charmes de sa provocante infirmière en chef, Yolanda. Le couple se sépare… Biographie Né à Assiout en Haute-Égypte en 1911 d’un père soudanais et d’une mère turque, Niazi Mostafa suit une formation de réalisation et prise de vues à l’Institut du Cinéma de Munich et effectue un stage aux Studios UFA à Berlin. De retour au Caire, il est affecté aux Studios Misr comme réalisateur de courts métrages, puis il y dirige la section « Montage ». Il monte plusieurs films produits par les Studios Misr, comme Wedad et Lachine, puis passe à la réalisation avec Salama va bien, interprété par le grand comédien Naguib al-Rihani, qu’il retrouvera quatre ans plus tard avec Monsieur Omar. Passionné par le trucage, Niazi Mostafa a essayé tous les genres : musicaux, comédies, drames, policiers et films « bédouins ». Sa femme, l’actrice Kouka, interprète presque exclusivement les films de cette dernière veine. L’un des meilleurs techniciens du cinéma égyptien, il réalisait parfois jusqu’à cinq films par an. Il détient, à ce jour, le record des films tournés par un réalisateur égyptien. Il disparaît le 19 octobre 1986. Spectacles -> Projection L’Institut du Monde Arabe 1 rue des Fossés-Saint-Bernard Paris 75005

