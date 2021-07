Quimperlé Quimperlé Finistère, Quimperlé Cinéma dans la prairie – Hors Normes Quimperlé Quimperlé Catégories d’évènement: Finistère

Film d'Olivier Nakache et Eric Tolédano – avec Vincent Cassel, Reda Kateb – France – 2019 – 1h55 – Comédie Bruno et Malik vivent depuis 20 ans dans un monde à part, celui des enfants et adolescents autistes. Au sein de leurs deux associations respectives, ils forment des jeunes issus des quartiers difficiles pour encadrer ces cas qualifiés « d'hyper complexes ». Une alliance hors du commun pour des personnalités hors normes. Début du film à la tombée de la nuit. Amenez des transats, des couvertures ou tout autre accessoire vous permettant de profiter du concert confortablement ! +33 2 98 96 37 37

