Événement dans le cadre du Festival » Quand les Russes nous bouleversent / Когда Русские нас потрясают » – 7e édition du festival du film russe de Paris et Île-de-France qui aura lieu du 28 juin au 6 juillet prochain. Que connaissez-vous des nouvelles créations du cinéma d’animation russe ? Le Festival vous propose de découvrir, à travers le regard de la culture russe, des univers visuels très variés qui poussent les enfants à l’imagination et les plus grands à la réflexion. Pour les jeunes spectateurs (et leurs parents restés jeunes), voici un bouquet de dessins animés qui montrent toute la diversité de l’animation russe, sa richesse et son humanisme. De plus, nous vous proposons également de vous faire découvrir les toutes nouvelles créations du cinéma d’animation russe qui sauront vous plaire quel que soit votre âge. Au programme pour les plus jeunes : Le vieil homme et la mer – Старик и море , d’Alexandre Petrov (1999, 20 mn)

, d’Alexandre Petrov (1999, 20 mn) Le Lion à la barbe blanche – Лев с седой бородой , d’Andreï Khrjanovski (1995, 30 mn)

, d’Andreï Khrjanovski (1995, 30 mn) Berceuse anglaise – Английская колыбельная , de Veronika Fedorova (2009, 3 mn)

, de Veronika Fedorova (2009, 3 mn) Berceuse lapone – Лапландская колыбельная, de Lisa Skvortsova (2007, 3 mn) Cinéma Le Balzac, samedi 3 juillet à 11h Pour en savoir plus sur le programme jeune public cliquez ici ! Au programme pour tout public : Yonghy-Bonghy-Bo – Донжи-Бони-Бо , d’Elizaveta Skvortsova (2016, 13′)

, d’Elizaveta Skvortsova (2016, 13′) Les Liens – Узы , de Dina Velikovskaïa (2017, 8′)

, de Dina Velikovskaïa (2017, 8′) Le Billet gagnant – Счастливый билет , de Svetlana Andrianova (2019, 4′)

, de Svetlana Andrianova (2019, 4′) Au milieu des vagues noires – Среди черных волн , d’Anna Budanova (2016, 11′)

, d’Anna Budanova (2016, 11′) Les Échecs – Шахматы , d’Alexeï Potchivalov (2018, 6’30)

, d’Alexeï Potchivalov (2018, 6’30) Il ne peut pas vivre sans le cosmos – Он не может жить без космоса , de Konstantin Bronzit (2014, 15′)

, de Konstantin Bronzit (2014, 15′) Un papa primitif – Первобытный папа , de Vladimir Danilov (2012, 3′)

, de Vladimir Danilov (2012, 3′) En écoutant Beethoven – Слушая Бетховена , de Garry Bardine (2016, 10′)

, de Garry Bardine (2016, 10′) Lola, la patate vivante – Лола, живая картошка , de Léonid Chmelkov (2018, 17′)

, de Léonid Chmelkov (2018, 17′) La ferme cyber-punk russe – Русская кибердеревня, de Sergueï Vassiliev (2020, 4’26) Cinéma Le Max Linder – dimanche 4 juillet à 10h30 Pour en savoir plus sur la sélection des films d’animations cliquez ici ! Événements -> Festival / Cycle PLUSIEURS LIEUX Cinéma Le Balzac / Cinéma Le Max Linder Paris 75000 Contact :Rivages Russie Événements http://quandlesrusses.com/accueil https://www.facebook.com/festivaldefilmrusse https://twitter.com/FilmRusseParis Événements -> Festival / Cycle Cinéma;En famille;Enfants

Quand les Russes nous bouleversent

