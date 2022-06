CINÉMA – DANCING IN JAFFA DE HILLA MEDALIA

2022-07-06 22:30:00 22:30:00 – 2022-07-06 Pierre Dulaine, champion de danse, aidé par Yvonne Marceau, sa partenaire, revient dans sa ville natale, Jaffa, pour un pari difficile : mener à bien un concours de danse qui réunit des écoliers juifs et musulmans. Après des débuts difficiles et des résistances immenses, ces enfants qui portent en eux les conflits de leurs parents, grâce à l’art de la danse et la joie de la création commune, vont apprendre à se toucher, se parler, se connaître, se lier d’amitié même. dernière mise à jour : 2022-06-28 par

