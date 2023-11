Lecture des misérables Cinéma d’Albret Vieux-Boucau-les-Bains, 2 décembre 2023, Vieux-Boucau-les-Bains.

Vieux-Boucau-les-Bains,Landes

Les Misérables est sans conteste un sommet de la littérature. Depuis longtemps devenu un classique, il est lu et relu, adapté de multiples fois pour la télévision, le cinéma ou sous forme de spectacles..

2023-12-02 fin : 2023-12-02 22:30:00. EUR.

Cinéma d’Albret

Vieux-Boucau-les-Bains 40480 Landes Nouvelle-Aquitaine



Les Misérables is unquestionably a literary masterpiece. Now a classic, it has long been read and reread, and adapted many times for TV, film and stage.

Los Miserables es sin duda una de las mejores obras de la literatura. Convertida desde hace tiempo en un clásico, ha sido leída y releída, y adaptada en numerosas ocasiones a la televisión, el cine y el teatro.

Les Misérables ist zweifellos ein Höhepunkt der Literatur. Seit langem ist es ein Klassiker, der immer wieder gelesen wird und unzählige Male für Fernsehen, Kino und Theater adaptiert wurde.

Mise à jour le 2023-11-22 par OTI LAS