Théâtre / Le repas des fauves Cinéma d’Albret Vieux-Boucau-les-Bains, 25 novembre 2023, Vieux-Boucau-les-Bains.

Vieux-Boucau-les-Bains,Landes

Comédie dramatique de Vahé KATCHA, adaptée et mise en scène par Virginie MAHÉ

Cette pièce époustouflante par son dynamisme et ses personnages haut en couleur est un régal de cruauté et d’humour noir ! On rit, on s’émeut, on tremble !.

2023-11-25 fin : 2023-11-25 . EUR.

Cinéma d’Albret

Vieux-Boucau-les-Bains 40480 Landes Nouvelle-Aquitaine



Dramatic comedy by Vahé KATCHA, adapted and directed by Virginie MAHÉ

This breathtakingly dynamic play with its colorful characters is a feast of cruelty and black humor! We laugh, we move, we tremble!

Comedia dramática de Vahé KATCHA, adaptada y dirigida por Virginie MAHÉ

Esta obra de teatro de gran dinamismo y coloridos personajes es un festín de crueldad y humor negro Se reirá, se emocionará y temblará

