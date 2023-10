Conférence sur l’Histoire de l’art / ART & POUVOIR : Des œuvres politiques Cinéma d’Abret Vieux-Boucau-les-Bains, 6 mars 2024, Vieux-Boucau-les-Bains.

Vieux-Boucau-les-Bains,Landes

« Le roi n’est vraiment roi, c’est-à-dire monarque, que dans des images. »

Louis Marin

Les liens entre art et pouvoir sont ancestraux, complexes et féconds… En effet, pour durer, le pouvoir doit assurer sa légitimité : dominer, convaincre, rassurer ou menacer..

Cinéma d’Abret

Vieux-Boucau-les-Bains 40480 Landes Nouvelle-Aquitaine



« The king is only truly king, that is, monarch, in images. »

Louis Marin

The links between art and power are ancestral, complex and fertile? Indeed, to endure, power must ensure its legitimacy: dominate, convince, reassure or threaten.

« El rey sólo es verdaderamente rey, es decir monarca, en imágenes

Luis Marín

Los vínculos entre arte y poder son antiguos, complejos y fértiles? Para perdurar, el poder debe asegurar su legitimidad: dominar, convencer, tranquilizar o amenazar.

« Der König ist nur in Bildern wirklich König, d. h. Monarch. »

Louis Marin

Die Verbindungen zwischen Kunst und Macht sind uralt, komplex und fruchtbar Um Bestand zu haben, muss Macht ihre Legitimität sichern: dominieren, überzeugen, beruhigen oder bedrohen.

