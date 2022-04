Cinéma “Cyrano”

2022-04-25 – 2022-04-25 Cyrano De Bergerac est un homme bien en avance sur son temps qui brille autant par la dextérité de sa répartie que par celle de son épée. Mais persuadé que son apparence le prive à jamais de l’amour de celle qui lui est chère, la resplendissante Roxanne, il ne se résout pas à lui avouer sa flamme, la laissant ainsi succomber aux charmes du beau Christian. TARIFS

Plein tarif 7,00/ Séniors (+60 ans) 6,00 / Tarif étudiants 5,50 / Cartes CE Parvis 4,50

Tarif 14 ans 4,00 2h 04min / Drame, Romance, Comédie musicale

De Joe Wright

Par Erica Schmidt, Edmond Rostand

dernière mise à jour : 2022-04-04

