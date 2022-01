Cinéma Cycle La Marine de Guerre – « Le Crabe Tambour » Île-de-Batz Île-de-Batz Catégories d’évènement: Finistère

« Le Crabe Tambour » de Pierre Schoendoerffer avec Jacques Perrin, Claude Rich, Jean Rochefort Synopsis : Le « Jauréguiberry », un navire militaire d'assitance, effectue sa dernière sortie dans l'Atantique Nord sous la direction de son commandant, un homme malade qui se sait condamné par un cancer. A son bord, Pierre, le médecin, le soulage comme il peut. Parfois, le commandant l'invite à déjeunerdans sa cabine. C'est là qu'il éfoque la figure de Willsdorff, ancien compagnon d'armes des guerres d'Indochine et d'Algérie. Le commandant sait que Willsdorf, devenu pêcheur, croise au large de Terre-Neuve à bord d'un chalutier. Il espère le revoir une dernière fois avant de mourir. Un beau film nostalgique, parfois amer – à l'image du personnage de Jacques Dufilho -, sur les liens d'amitiés indestructibles noués par la guerre.

