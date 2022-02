Cinéma Cycle La Marine de Guerre – « Le Chant du Loup » Île-de-Batz Île-de-Batz Catégories d’évènement: Finistère

Cinéma Cycle La Marine de Guerre – « Le Chant du Loup »
Île-de-Batz, 25 mars 2022

« Le Chant du Loup » de Antonin Baudry avec François Civil, Omar Sy, Mathieu Kassovitz

Synopsis : Un jeune homme a le don rare de reconnaître chaque son qu'il entend. A bord d'un sous-marin nucléaire français, tout repose sur lui, l'Oreille d'Or. Réputé infaillible, il commet pourant l'erreur qui met l'équipage en danger de mort. Il veut retrouver confiance de ses camarades mais sa quête les entraîne dans une situation envore plus dramatique; Dans le monde de la dissuasion nucléaire et de la désinformation, ils se retrouvent tous pris au piège d'un engrenage incontrôlable.

