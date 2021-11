Cinéma Cuiseaux, 7 novembre 2021, Cuiseaux.

Cinéma Salle Stella Rue du Presbytère, derrière l’église Cuiseaux

2021-11-07 – 2021-11-07 Salle Stella Rue du Presbytère, derrière l’église

Cuiseaux 71480

5.5 5.5 EUR Le Loup et le Lion

Film sorti le 13 octobre 2021 en salle d’1h 40min / Aventure, Famille

De Gilles de Maistre

Par Prune de Maistre

Avec Molly Kunz, Graham Greene (II), Charlie Carrick

A la mort de son grand père, Alma, jeune pianiste de 20 ans revient dans la maison de son enfance, perdue sur une île déserte du Canada. Là, tout bascule quand un louveteau et un lionceau en détresse surgissent dans sa vie. Elle choisit de les garder pour les sauver et l’improbable se produit : ils grandissent ensemble et s’aiment comme des frères. Mais leur monde idéal s’écroule lorsque leur secret est découvert…

Salle Stella Rue du Presbytère, derrière l’église Cuiseaux

