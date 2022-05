Cinéma, critique et arts visuels : autour de José Ernesto de Sousa (1921-1988) Château de Fontainebleau,salon des Fleurs Fontainebleau Catégories d’évènement: Fontainebleau

Artiste interdisciplinaire, essayiste, commissaire d’exposition, opérant dans les champs des arts plastiques, du théâtre, de la photographie et du cinéma, José Ernesto de Sousa a mené un vaste travail pédagogique et critique. Si dans sa vie et son oeuvre se nouent la fonction sociale et la dimension expérimentale de l’art, cet artiste-producteur incontournable a également contribué à relier les différents mouvements artistiques du XXe siècle au Portugal. À l’heure où son héritage est réévalué, cette discussion proposée par la revue Perspective sera l’occasion de le faire connaître en France.

