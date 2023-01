Cinéma : couleurs de l’incendie La Chapelle-en-Vercors La Chapelle-en-Vercors Office de Tourisme Vercors Drôme La Chapelle-en-Vercors Catégories d’Évènement: Drôme

Cinéma : couleurs de l'incendie
27 janvier 2023, 20:30:00
salle des fêtes
La Chapelle-en-Vercors

Drôme La Chapelle-en-Vercors Drâme de Clovis Cornillac

tiré du roman de Pierre Lemaitre

mptchapelle@free.fr
http://mptchapelle.fr.nf/

