CONCERT DE NOËL Cinéma Corcieux Catégories d’Évènement: Corcieux

Vosges CONCERT DE NOËL Cinéma Corcieux, 22 décembre 2023, Corcieux. Corcieux Vosges

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Vendredi 2023-12-22 20:00:00

fin : 2023-12-22 22:00:00 Proposé par le conservatoire Olivier-Douchain..

Proposé par le conservatoire Olivier-Douchain.Tout public 0 EUR.

Cinéma Rue du Dr Jean Poirot

Corcieux 88430 Vosges Grand Est

Mise à jour le 2023-12-13 par OT SAINT DIE DES VOSGES Détails Catégories d’Évènement: Corcieux, Vosges Autres Code postal 88430 Lieu Cinéma Adresse Cinéma Rue du Dr Jean Poirot Ville Corcieux Departement Vosges Lieu Ville Cinéma Corcieux Latitude 48.1727184799666 Longitude 6.88190577909852 latitude longitude 48.1727184799666;6.88190577909852

Cinéma Corcieux Vosges https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/corcieux/