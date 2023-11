SPECTACLE « BOUH … J’AIME PAS NOËL ! » Cinéma Corcieux, 17 décembre 2023, Corcieux.

Corcieux,Vosges

Marionnettes et musiques enchanteront petits et grands.

Dans la brousse, comme en Lorraine, à Noël, on a tous envie de faire la fête. Les crocodiles affamés rêvent d’un repas pantagruélique. Une bonne bouffe quoi. En croquant tout ce qui se mange, à plumes ou à poils. Tous les animaux cherchent des solutions pour échapper aux crocos, et la lapin chigne : « bouh … J’aime pas Noël ! ».

Crêpes, boissons, mini-marché de Noël.

Au profit de l’association Chat’ouille, Cat’s Rescue.. Tout public

Dimanche 2023-12-17 14:30:00 fin : 2023-12-17 16:00:00. 3 EUR.

Cinéma Rue du Dr Jean Poirot

Corcieux 88430 Vosges Grand Est



Puppets and music to delight young and old.

In the bush, as in Lorraine, we all want to celebrate at Christmas. Hungry crocodiles dream of a pantagruelian meal. Good food, that is. By munching on anything they can eat, feathered or furry. All the animals look for ways to escape the crocodiles, and the rabbit cries out: « Boo … I don’t like Christmas!

Pancakes, drinks, mini-Christmas market.

To benefit the association Chat’ouille, Cat’s Rescue.

Marionetas y música para deleitar a grandes y pequeños.

En el monte, como en Lorena, todos queremos celebrar la Navidad. Los cocodrilos hambrientos sueñan con una comida pantagruélica. Una buena comida. Mordisqueando todo lo que puedan comer, con plumas o con pelo. Todos los animales buscan la manera de escapar de los cocodrilos, y el conejo grita: « Boo… ¡No me gusta la Navidad!

Tortitas, bebidas, mini-mercado de Navidad.

A beneficio de la asociación Chat’ouille, Rescate de gatos.

Marionetten und Musik werden Groß und Klein verzaubern.

Im Busch, wie auch in Lothringen, ist uns allen an Weihnachten nach Feiern zumute. Die hungrigen Krokodile träumen von einem pantagruelischen Mahl. Ein gutes Essen eben. Indem sie alles abbeißen, was sich fressen lässt, ob mit Federn oder Fell. Alle Tiere suchen nach Lösungen, um den Krokos zu entkommen, und das Kaninchen krächzt: « Buh … Ich mag Weihnachten nicht!

Crêpes, Getränke, Mini-Weihnachtsmarkt.

Zugunsten der Organisation Chat’ouille, Cat’s Rescue.

