Cinéma " Contes du hasard et autres fantaisies " en V0STF Pôle Culturel Auguste Escoffier Accès Allée René Cassin / Simone Veil Villeneuve-Loubet

2022-04-27 19:00:00 19:00:00 – 2022-04-27 Pôle Culturel Auguste Escoffier Accès Allée René Cassin / Simone Veil

Villeneuve-Loubet Alpes-Maritimes Villeneuve-Loubet EUR Drame / Romance en VOSTF Anglais

Réalisation Ryūsuke Hamaguchi ( 2022 )

Synopsis > Un triangle amoureux inattendu, une tentative de séduction qui tourne mal et une rencontre née d’un malentendu. La trajectoire de 3 femmes qui vont devoir faire un choix… +33 4 22 13 60 70 Pôle Culturel Auguste Escoffier Accès Allée René Cassin / Simone Veil Villeneuve-Loubet

