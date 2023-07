Programme du Cinéma du 12 juillet au 8 août 2023 Cinéma Confluent Aiguillon, 12 juillet 2023, Aiguillon.

Aiguillon,Lot-et-Garonne

Un programme programme estival riche en sensations pour petits et grands. Des animations vous seront proposées: des séances dans le cadre d’un festival de cinéma, des séances de cinéma en plein air.

Le programme détaillé est joint en description..

2023-07-12 fin : 2023-08-08 . EUR.

Cinéma Confluent Passage Jean Monet

Aiguillon 47190 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



An exciting summer program for young and old. We’ll be offering a range of activities, including film festival screenings and open-air cinema.

The detailed program is attached.

Un programa de verano lleno de emociones para grandes y pequeños. Se ofrecerán diversas actividades, como proyecciones en el marco de un festival de cine y proyecciones de cine al aire libre.

Se adjunta el programa detallado.

Ein erlebnisreiches Sommerprogramm für Groß und Klein. Es werden Animationen angeboten: Vorführungen im Rahmen eines Filmfestivals, Kinovorführungen unter freiem Himmel.

Das detaillierte Programm finden Sie in der Beschreibung.

Mise à jour le 2023-07-13 par OT du Confluent et des Coteaux de Prayssas