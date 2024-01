Projection « Sissi &Moi » Cinéma Confluences Sens, jeudi 25 janvier 2024.

Sens Yonne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-25 20:00:00

fin : 2024-01-25 22:30:00

L’Association Franco-Allemande de Sens présente le film « Sissi et moi » (sorti en 2023) en V.O. sous-titrée :

« Lorsque l’impératrice Sissi choisit Irma comme dame d’honneur pour l’accompagner dans ses escapades méditerranéennes, celle-ci se prête de bonne grâce à ses exigences. Rapidement, Irma semble parvenir à apprivoiser cette souveraine excentrique et éprise de liberté. Mais à leur retour en Bavière, les étouffantes conventions de la cour mettent leur apparente complicité à rude épreuve. »

Avec Sandra Hüller et Susanne Wolff.

Cinéma Confluences Place Jean-Pierre Pincemin

Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté



Mise à jour le 2024-01-02 par OT Sens et Sénonais