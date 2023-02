Cinéma & conférence Centre Spirituel et Culturel Orthodoxe Russe Paris Catégories d’Évènement: île de France

Le mardi 21 février 2023

de 19h00 à 21h00

. gratuit L’entrée gratuite sur inscription préalable. Conférence consacrée au film « Le Cuirassé Potemkine » suivie par sa projection. A l’occasion du 125ème anniversaire du grand réalisateur russe Sergueï EISENSHTEIN célébré le 22 janvier dernier, nous vous invitons à la conférence consacrée au film « Le Cuirassé Potemkine » suivie par sa projection, mardi 21 février à 19 h. Conférence ▪ « Le Cuirassé Potemkine : film novateur et son influence sur le cinéma mondial » par Galina Guzhvina, professeure agrégée à l’université Sorbonne Paris Nord. ▪ « Le Cuirassé Potemkine : la vie d’un symbole dans la culture russe et soviétique » par Gueorgui Chepelev, enseignant à l’INALCO. Projection « Le Cuirassé Potemkine » film soviétique muet en noir et blanc réalisé par S.EISENSHTEIN, sorti en 1925. Synopsis : Un épisode de la Révolution russe de 1905 : l’équipage d’un cuirassé, brimé par ses officiers, se mutine et prend le contrôle du navire. Arrivés à Odessa, les marins sympathisent avec les habitants qui se font brutalement réprimer par l’armée tsariste… Centre Spirituel et Culturel Orthodoxe Russe 1 quai Branly 75007 Paris Contact : https://centrerusbranly.mid.ru/fr_FR/all-events/-/asset_publisher/SSfO0OPttYnG/content/cinema-conference?inheritRedirect=false&redirect=https%3A%2F%2Fcentrerusbranly.mid.ru%3A443%2Ffr_FR%2Fall-events%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_SSfO0OPttYnG%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D3 0140603820 cscor@ambrussie.fr https://www.facebook.com/centrerusbranly https://www.facebook.com/centrerusbranly https://forms.gle/rUdHdM1XgBG82Zd2A

