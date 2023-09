Ciné-débat : Annie Colère – Journée mondiale du droit à l’avortement. Cinéma Concorde Nantes Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Horaire : 20:30 22:30

Gratuit : non 7 euros Tout public Journée mondiale du droit à l’avortement. Car le 28 septembre est un jour important dans la lutte féministe qui nous rappelle qu’il faut continuer à se battre pour nos droits, nous vous invitons à une soirée de ciné-débat autour du film « Annie Colère » au cinéma Concorde. Nous avons le plaisir d’accueillir à Maud et Micheline, deux sages-femmes bénévoles de l’association Gynécologie Sans Frontières, pour en discuter de la problématique suite au film. Venez nombreuses ! Cinéma Concorde Dervallières – Zola Nantes 44100

