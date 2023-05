Mustang – Ciné-club Creative Maker Cinéma Concorde Nantes Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Nantes Mustang – Ciné-club Creative Maker Cinéma Concorde, 14 mars 2023, Nantes. 2023-03-14

Horaire : 20:30 23:30

Gratuit : non + de 26 ans : 7.20 €- de 26 ans : 6.20 € – de 14 ans : 4.20 € Tarif préférentiel pour les membres des cours Creative Maker Réservation : nantesleconcorde.cine.boutique On vous donne rendez-vous pour un prochain ciné-club incontournable : « Mustang »Réalisé par Deniz Gamze Ergüven en 2015, et représentant de la France pour l’Oscar du meilleur film en langue étrangère en 2016, le film est une réelle ode à la liberté. Cinéma Concorde Dervallières – Zola Nantes 44100

02 40 46 25 29 http://www.leconcorde.fr/ 0285529039 http://www.creativemaker.fr/ Détails Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Cinéma Concorde Adresse 79 Boulevard de l'Egalité Ville Nantes Departement Loire-Atlantique Tarif + de 26 ans : 7.20 €- de 26 ans : 6.20 € - de 14 ans : 4.20 € Tarif préférentiel pour les membres des cours Creative Maker Réservation : nantesleconcorde.cine.boutique Lieu Ville Cinéma Concorde Nantes

Cinéma Concorde Nantes Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantes/

Mustang – Ciné-club Creative Maker Cinéma Concorde 2023-03-14 was last modified: by Mustang – Ciné-club Creative Maker Cinéma Concorde Cinéma Concorde 14 mars 2023 Cinéma Concorde Nantes Nantes

Nantes Loire-Atlantique