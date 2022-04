Cinéma- concert “Si loin, si près” Salle des fêtes,Cos (09), 28 mai 2022, .

Cinéma- concert “Si loin, si près”

Salle des fêtes, Cos (09), le samedi 28 mai à 20:30

*”Si loin et pourtant si près de nous, la culture traditionnelle du monde paysan disparaît. Pourtant, dans l’imagerie populaire et collective, elle reste le fruit de tous nos fantasmes : La déception de la vie urbaine a inversé le cours de l’émigration vers les villes, nous sommes aujourd’hui en quête de durable, de bio, toujours plus en recherche de goût pour le naturel … <**Mais force est de constater qu’une grande partie de notre alimentation est issue du monde industriel. **Christian Oller et Pascale Aymès**, musiciens chercheurs, sont sensibles à ce constat. Dans leurs enquêtes musicologiques (en France et Europe), ils ont côtoyé des paysans chanteurs – musiciens ayant glané leur répertoire par transmission orale, dans le cercle de leur famille. Les anecdotes étaient nombreuses concernant le temps de leurs anciens, celle « d’avant l’exode rural et l’arrivée du tracteur ». Réalisé dans les années 70 par JM Barbe, le documentaire ethnographique présenté est une chronique de la vie d’un village en Hautes Cévennes, durant quatre saisons : Les manifestations encore vivantes d’une culture populaire en voie de disparition. **Christian Oller et Pascale Aymès** présentent ce film sous la forme d’un Cinéma Concert. C’est une véritable création sonore, un travail d’orfèvre que d’adapter des musiques ciselées sur les images, de façon à ce que l’émotion soit renforcée, illustrée, soutenue. A découvrir …”* *Article de Daniel Pesce paru dans “Centre France”.* *source : événement [Cinéma- concert “Si loin, si près”](https://agendatrad.org/e/36167) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

Participation libre

avec Pascale Aymès et Christian Oller

Salle des fêtes,Cos (09) Avenue de la Mairie Salle des fêtes, 09000 Cos, France



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-28T20:30:00 2022-05-28T21:30:00