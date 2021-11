Toulouse espace JOB Haute-Garonne, Toulouse Cinéma Concert à l’espace JOB espace JOB Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

### Soirée Ciné Concert à l’espace JOB Organisée par cinéciné7, qui regroupe des passionnés du 7ème art, au sein du collectif JOB ### Samedi 27 novembre à 20h30 ### METROPOLIS Un film de science-fiction de Fritz Lang muet en VO – 1927 – 2h33 avec Brigitte Helm – Au XXIè siècle, une métropole à l’architecture fantastique vit sous le joug d’un groupe de tyrans. ### Le film, muet, sera accompagné en direct par les musiciens Raphaël Sibertin-Blanc (violon et kemençe) et Stéphane Bissières (synthétiseur modulaire). Entrée libre Accès bus L1 et 70 Vélo station n°240 Détails sur [http://www.collectif-job.com/cinecine7/](http://www.collectif-job.com/cinecine7/)

