Projection SANS FILTRE (TRIANGLE OF SADNESS) – Prix LUX Cinéma Comoedia, 25 mai 2023, Lyon. Projection SANS FILTRE (TRIANGLE OF SADNESS) – Prix LUX Jeudi 25 mai, 18h00 Cinéma Comoedia Inscription – Participation au Dialogue citoyen transnational Le PRIX LUX est le prix européen du cinéma, attribué par le public. 5 films finalistes sont encore en compétition : Feu Follet, Close, Burning Days, Nos Soleils. Sans Filtre est le cinquième sur la liste.

Sa projection au Comoedia est accompagnée d’un débat ainsi que d’une intervention de l’eurodéputée Gwendoline DELBOS-CORFIELD et d’un journaliste. La place est offerte par le Parlement Européen. Cinéma Comoedia 13 avenue Berthelot, 69007 Lyon Lyon 69007 Lyon 7e Arrondissement Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/maison-des-europeens-lyon/evenements/dialogue-citoyen »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

