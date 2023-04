Avant-première du film franco-belge « Les Grandes vacances de Cowboy et Indien » Cinéma Comoedia Lyon Catégorie d’évènement: Métropole de Lyon

Avant-première du film franco-belge « Les Grandes vacances de Cowboy et Indien » Mercredi 10 mai, 14h00 Cinéma Comoedia De 5€ à 6€ SEANCE DEGUISEE ! Programme de deux courts métrages : La Foire agricole (Belgique, France, 2019, 26′) :

Indien et Cowboy ont brillamment réussi leurs examens scolaires. Cheval leur a donc acheté des tickets pour la Foire Agricole. Avant leur départ, Cheval glisse sur un skateboard et se réveille amnésique. Pour Indien et Cowboy commence une course contre la montre pour essayer de retrouver les tickets cachés par Cheval ! Les Grandes vacances (Belgique, France, Suisse, 2021, 26′) :

L'école est finie. Indien et Cowboy s'ennuient. Ils décident de construire un bateau et de partir à l'aventure. Mais la première tentative est un désastre. Avec l'aide des animaux, ils arrivent enfin à inaugurer leur fier vaisseau. Évidemment, rien ne va se passer comme prévu… Cinéma Comoedia 13 avenue Berthelot, 69007 Lyon

