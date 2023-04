Projection Vox Populi – Belfast Cinéma Comoedia Lyon Catégorie d’évènement: Métropole de Lyon

Projection Vox Populi – Belfast Cinéma Comoedia, 25 avril 2023, Lyon. Projection Vox Populi – Belfast Mardi 25 avril, 20h30 Cinéma Comoedia Achat de la place, tarifs en vigueur Projection du film « Belfast » de Kenneth Branagh dans le cadre de la 4ème édition du Festival Vox Populi.

En partenariat avec le Consulat Général d’Irlande de Lyon. Cinéma Comoedia 13 avenue Berthelot, 69007 Lyon Lyon 69007 Lyon 7e Arrondissement Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.cinema-comoedia.com/film/371462/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-25T20:30:00+02:00 – 2023-04-25T22:30:00+02:00

2023-04-25T20:30:00+02:00 – 2023-04-25T22:30:00+02:00 Cinéma Vox Populi GRAC

Détails Catégorie d’évènement: Métropole de Lyon Autres Lieu Cinéma Comoedia Adresse 13 avenue Berthelot, 69007 Lyon Ville Lyon Departement Métropole de Lyon Age min 12 Age max 99 Lieu Ville Cinéma Comoedia Lyon

Cinéma Comoedia Lyon Métropole de Lyon https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lyon/

Projection Vox Populi – Belfast Cinéma Comoedia 2023-04-25 was last modified: by Projection Vox Populi – Belfast Cinéma Comoedia Cinéma Comoedia 25 avril 2023 Cinéma Comœdia Lyon lyon

Lyon Métropole de Lyon