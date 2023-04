Soirée d’inauguration – Festival Vox Populi Cinéma Comoedia Lyon Catégorie d’évènement: Métropole de Lyon

Soirée d’inauguration – Festival Vox Populi Cinéma Comoedia, 24 avril 2023, Lyon. Soirée d’inauguration – Festival Vox Populi Lundi 24 avril, 18h30 Cinéma Comoedia Participation offerte Soirée d’inauguration de la 4ème édition du festival Vox Populi, au cours duquel 9 films européens sont sélectionnés afin de sensibiliser à différentes questions de discrimination.

Au cours de cette soirée, la projection du film « Burning Days » est prévu, dans le cadre du Prix LUX, prix européen du cinéma. La séance est offerte par le Bureau d’Information Parlement Européen de Marseille.

Suite à la projection, un débat portant sur la corruption est prévu. Cinéma Comoedia 13 avenue Berthelot, 69007 Lyon Lyon 69007 Lyon 7e Arrondissement Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-24T18:30:00+02:00 – 2023-04-24T22:00:00+02:00

2023-04-24T18:30:00+02:00 – 2023-04-24T22:00:00+02:00 Vox populi Cinéma GRAC

Détails Catégorie d’évènement: Métropole de Lyon Autres Lieu Cinéma Comoedia Adresse 13 avenue Berthelot, 69007 Lyon Ville Lyon Departement Métropole de Lyon Age min 18 Age max 99 Lieu Ville Cinéma Comoedia Lyon

Cinéma Comoedia Lyon Métropole de Lyon https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lyon/

Soirée d’inauguration – Festival Vox Populi Cinéma Comoedia 2023-04-24 was last modified: by Soirée d’inauguration – Festival Vox Populi Cinéma Comoedia Cinéma Comoedia 24 avril 2023 Cinéma Comœdia Lyon lyon

Lyon Métropole de Lyon