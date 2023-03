Semaine de lutte contre le racisme et l’antisémitisme : Documentaire les trois sœurs Jacbos PROJECTION-DÉBAT Simone Veil et ses sœurs Cinéma Comœdia Lyon Catégorie d’Évènement: Métropole de Lyon

Semaine de lutte contre le racisme et l’antisémitisme : Documentaire les trois sœurs Jacbos PROJECTION-DÉBAT Simone Veil et ses sœurs Cinéma Comœdia, 24 mars 2023, Lyon. Semaine de lutte contre le racisme et l’antisémitisme : Documentaire les trois sœurs Jacbos PROJECTION-DÉBAT Simone Veil et ses sœurs Vendredi 24 mars, 20h30 Cinéma Comœdia David Teboul réalise un portrait inédit et intime des sœurs Jacob qui dans leurs correspondances livrent leurs sentiments d’avant, d’après leur déportation et leur retour à Paris. Pendant le film, ces lettres et le récit des journaux intimes témoignent de leur amour les unes pour les autres, de la force du lien familial ; c’est aussi et surtout un témoignage essentiel pour l’Histoire. Laurent Vernay évoquera le parcours de sa mère, résistante, emprisonnée à Montluc et déportée. Cinéma Comœdia 13 avenue Berthelot, Lyon 7 Lyon 69007 Jean-Macé Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-24T20:30:00+01:00 – 2023-03-24T22:30:00+01:00

2023-03-24T20:30:00+01:00 – 2023-03-24T22:30:00+01:00

Détails Catégorie d’Évènement: Métropole de Lyon Autres Lieu Cinéma Comœdia Adresse 13 avenue Berthelot, Lyon 7 Ville Lyon Departement Métropole de Lyon Lieu Ville Cinéma Comœdia Lyon

Cinéma Comœdia Lyon Métropole de Lyon https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lyon/

Semaine de lutte contre le racisme et l’antisémitisme : Documentaire les trois sœurs Jacbos PROJECTION-DÉBAT Simone Veil et ses sœurs Cinéma Comœdia 2023-03-24 was last modified: by Semaine de lutte contre le racisme et l’antisémitisme : Documentaire les trois sœurs Jacbos PROJECTION-DÉBAT Simone Veil et ses sœurs Cinéma Comœdia Cinéma Comœdia 24 mars 2023 Cinéma Comœdia Lyon lyon

Lyon Métropole de Lyon