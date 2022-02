Cinéma comme autrefois au Vox : Les temps modernes de Charlie Chaplin Saint-Christoly-de-Blaye, 26 février 2022, Saint-Christoly-de-Blaye.

Cinéma comme autrefois au Vox : Les temps modernes de Charlie Chaplin Route de Saint Savin Le Vox Saint-Christoly-de-Blaye

2022-02-26 – 2022-02-26 Route de Saint Savin Le Vox

Saint-Christoly-de-Blaye Gironde Saint-Christoly-de-Blaye

EUR Film « Les temps modernes » (1956) écrit, dirigé et produit par Charlie Chaplin

Charlot devient employé dans une usine. Très vite aliéné par les conditions du travail à la chaîne, il se retrouve sans travail, puis en prison. A sa sortie, il fait la connaissance d’une gamine orpheline et recherchée par les autorités. L’homme et la jeune fille s’allient pour affronter ensemble les difficultés de la vie.

Film « Les temps modernes » (1956) écrit, dirigé et produit par Charlie Chaplin

Charlot devient employé dans une usine. Très vite aliéné par les conditions du travail à la chaîne, il se retrouve sans travail, puis en prison. A sa sortie, il fait la connaissance d’une gamine orpheline et recherchée par les autorités. L’homme et la jeune fille s’allient pour affronter ensemble les difficultés de la vie.

+33 5 57 42 50 40

Film « Les temps modernes » (1956) écrit, dirigé et produit par Charlie Chaplin

Charlot devient employé dans une usine. Très vite aliéné par les conditions du travail à la chaîne, il se retrouve sans travail, puis en prison. A sa sortie, il fait la connaissance d’une gamine orpheline et recherchée par les autorités. L’homme et la jeune fille s’allient pour affronter ensemble les difficultés de la vie.

telerama

Route de Saint Savin Le Vox Saint-Christoly-de-Blaye

dernière mise à jour : 2022-02-08 par