Cet évènement est passé Ciné Niño Cinéma Colisée-Lumière Marcq-en-Barœul Catégories d’Évènement: Marcq-en-Barœul

Nord Ciné Niño Cinéma Colisée-Lumière Marcq-en-Barœul, 13 octobre 2019, Marcq-en-Barœul. Ciné Niño Dimanche 13 octobre 2019, 11h00 Cinéma Colisée-Lumière Tarif unique : 4 € 5 courts-métages au programme Eskimal d’Homero Ramirez Tena – 2011 – 9 mn Eskimal et Morsa, inséparables, sont chargés de protéger le grand glacier. Lorsqu’ils sont confrontés à une catastrophe imminente provoquée par le monde industriel, leur courage est mis à l’épreuve ! El Armadillo fronterizo de Miguel Anaya Borja – 2009 – 8 mn Un tatou très ingénieux mais malchanceux doit traverser une frontière pleine de dangers pour trouver de quoi nourrir sa grande famille. Las Tardes de Tintico d’Alejandro Garcia Caballero – 2012 – 9 mn Sous la magnifique falaise de la Quebrada, à Acapulco, un groupe de moustiques accros à la musique tropicale essaie de ramener le bonheur dans la vie d’un chef d’orchestre de rumba. El relato de Sam Brennan de Tonatiuh Moreno – 2009 – 7 mn Sam rêve de voyages fantastiques pendant qu’il travaille dans la taverne de son père. Un jour, l’opportunité d’aller voir si l’aventure ressemble à ce qu’il imagine vient à lui. El Trompetista de Raul Alejandro Morales Reyes – 2014 – 10 mn Un trompettiste piégé par la rigidité d’une fanfare découvre sa force créatrice et trouve sa liberté en interprétant une musique pleine de couleur… Cinéma Colisée-Lumière 55 Rue Montgolfier 59700 Marcq-en-Baroeul Marcq-en-Barœul 59700 Nord Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2019-10-13T11:00:00+02:00 – 2019-10-13T11:50:00+02:00

2019-10-13T11:00:00+02:00 – 2019-10-13T11:50:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Marcq-en-Barœul, Nord Autres Lieu Cinéma Colisée-Lumière Adresse 55 Rue Montgolfier 59700 Marcq-en-Baroeul Ville Marcq-en-Barœul Departement Nord Lieu Ville Cinéma Colisée-Lumière Marcq-en-Barœul latitude longitude 50.66413;3.072265

Cinéma Colisée-Lumière Marcq-en-Barœul Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marcq-en-barul/