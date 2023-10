Ciné-concert « El tren fantasma » – Viva Mexico, Rencontres Cinématographiques Cinéma Colisée-Lumière Marcq-en-Barœul, 10 octobre 2019, Marcq-en-Barœul.

Le Festival

Viva Mexico, rencontres cinématographiques propose au public de découvrir le meilleur des dernières productions mexicaines à travers des projections, rencontres avec les acteurs et réalisateurs, masterclasses, ateliers…

Synopsis

Le jeune ingénieur Mariel affronte une dangereuse bande de bandits qui attaquent les trains et ont enlevé la belle Elena, fille du chef de gare d’Orizaba.

Le réalisateur

Pionnier du cinéma mexicain, Gabriel Garcia Moreno (1880-1943) fut scénariste, caméraman, inventeur, fondateur des studios Azteca, mais aussi réalisateurs de films populaires de qualité. Restauré par la Filmothèque de Mexico, El Tren Fantasma est un bijou du cinéma muet mexicain.

Grégoire Baumberger

Né en 1973, professeur au Conservatoire de la ville de Luxembourg, Grégoire Bamberger est un pianiste virtuose aux goûts et à la culture très éclectiques. De l’enregistrement d’oeuvres pour piano de Beethoven et de Rachmaninov aux spectacles avec Anne Baquet, son parcours est jalonné de multiples réussites parmi lesquelles l’interprétation des ciné-concerts de « Regards d’ailleurs ». Grégoire Bamberger accompagnera El Tren Fantasma avec une création inédite, à la fois totalement originale et ouvertement inspirée de l’univers musical qui entoure le film.

Cinéma Colisée-Lumière 55 Rue Montgolfier 59700 Marcq-en-Baroeul Marcq-en-Barœul 59700 Nord Hauts-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2019-10-10T20:30:00+02:00 – 2019-10-10T22:00:00+02:00

