Cinéma : COEURS VAILLANTS Champdeniers Champdeniers Catégories d’évènement: Champdeniers

Deux-Sèvres

Cinéma : COEURS VAILLANTS Champdeniers, 30 juin 2022, Champdeniers. Cinéma : COEURS VAILLANTS Champdeniers

2022-06-30 20:30:00 – 2022-06-30

Champdeniers Deux-Sèvres Champdeniers Cœurs vaillants retrace l’odyssée de 6 enfants juifs cachés pendant la guerre, partis trouver refuge là où personne ne pense à aller les chercher… dans le château et le parc du domaine de Chambord, au milieu des œuvres d’art cachées du Louvre. A cœur vaillant rien d’impossible.

A la salle des Fêtes de Champdeniers Cœurs vaillants retrace l’odyssée de 6 enfants juifs cachés pendant la guerre, partis trouver refuge là où personne ne pense à aller les chercher… dans le château et le parc du domaine de Chambord, au milieu des œuvres d’art cachées du Louvre. A cœur vaillant rien d’impossible.

A la salle des Fêtes de Champdeniers Cœurs vaillants retrace l’odyssée de 6 enfants juifs cachés pendant la guerre, partis trouver refuge là où personne ne pense à aller les chercher… dans le château et le parc du domaine de Chambord, au milieu des œuvres d’art cachées du Louvre. A cœur vaillant rien d’impossible.

A la salle des Fêtes de Champdeniers Cinéma

Champdeniers

dernière mise à jour : 2022-05-18 par

Détails Catégories d’évènement: Champdeniers, Deux-Sèvres Autres Lieu Champdeniers Adresse Ville Champdeniers lieuville Champdeniers Departement Deux-Sèvres

Champdeniers Champdeniers Deux-Sèvres https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/champdeniers/

Cinéma : COEURS VAILLANTS Champdeniers 2022-06-30 was last modified: by Cinéma : COEURS VAILLANTS Champdeniers Champdeniers 30 juin 2022 Champdeniers Deux-Sèvres

Champdeniers Deux-Sèvres