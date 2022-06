Cinéma « Cœurs Vaillants »

Cinéma « Cœurs Vaillants », 21 juin 2022, . Cinéma « Cœurs Vaillants »

2022-06-21 – 2022-06-21 L’ Académie de musique et d’arts de Belleville-sur-Loire vous propose une projection du film « Cœurs Vaillants » de Mona Achache. L’ Académie de musique et d’arts de Belleville-sur-Loire vous propose une projection du film « Cœurs Vaillants » de Mona Achache. ©académiemusiquebelleville dernière mise à jour : 2022-06-02 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville