Cinéma : Coeurs Vaillants, 8 juin 2022

2022-06-08 20:30:00 20:30:00 – 2022-06-08 Film Drame, historique réalisée par Mona Achache nAvec Camille Cottin, Maé Roudet-Rubens, Léo Riehl nDurée : 1h25 Synopsis : COEURS VAILLANTS retrace l’odyssée de 6 enfants juifs cachés pendant la guerre, partis trouver refuge là où personne ne pense à aller les chercher… dans le château et le parc du domaine de Chambord, au milieu des œuvres d’art cachées du Louvre. A cœur vaillant rien d’impossible… dernière mise à jour : 2022-05-13 par

