2022-07-19 22:15:00 – 2022-07-19 EUR 0 0 Cinéma Coeur de ville « Les minions 2 », place Castelvielh – séance gratuite offerte par la municipalité.

En cas d’intempéries repli au cinéma l’Utopie et séance à 21h. Cinéma Coeur de ville « Les minions 2 », place Castelvielh – séance gratuite offerte par la municipalité.

