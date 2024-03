CINÉMA « COCORICO » Palavas-les-Flots, vendredi 29 mars 2024.

CINÉMA « COCORICO » Palavas-les-Flots Hérault

Cinéma Cocorico de Julien Hervé Film Durée 1h32 Nautilus Tarifs de 4€ à 6€ Infos 04 67 07 73 34 www.cineplan-cinema-itinerant.fr

Sur le point de se marier, Alice et François décident de réunir leurs deux familles. Pour l’occasion, ils réservent à leurs parents un cadeau original des tests ADN pour que chacun puisse découvrir les origines de ses ancêtres. Mais la surprise va virer au fiasco quand les Bouvier-Sauvage, grande famille aristocrate, et les Martin, beaucoup plus modestes, découvrent les résultats, pour le moins… inattendus !

Séances :

Mercredi 20 mars à 19h30

Vendredi 22 mars à 17h30

Vendredi 29 mars à 17h30

Dimanche 31 mars à 19h30 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-29 17:30:00

fin : 2024-03-29 19:00:00

16 avenue Maréchal Joffre

Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie

