Cinéma Cocorico Champdeniers, jeudi 21 mars 2024.

Cinéma Cocorico Champdeniers Deux-Sèvres

Salle des fêtes

Jeudi 21 mars 2024, à 20h30

Tarifs 6,50€ adulte, 5€ de 16 ans

Organisé par le CSC Les Unis Vers en Val de Gâtine.

Contact valdegray.csc79.org ou au 05 49 25 62 27

Sur le point de se marier, Alice et François décident de réunir leurs deux familles. Pour l’occasion, ils réservent à leurs parents un cadeau original des tests ADN pour que chacun puisse découvrir les origines de ses ancêtres. Mais la surprise va virer au fiasco quand les Bouvier-Sauvage, grande famille aristocrate, et les Martin, beaucoup plus modestes, découvrent les résultats, pour le moins… inattendus ! EUR.

Champdeniers 79220 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

