Bizkarsoro Cinéma Club 6 Saint-Brieuc, samedi 10 février 2024.

Bizkarsoro Projection du film en version basque sous-titrée en français 10 – 12 février Cinéma Club 6 6€ – 5,50 € moins de 14 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-10T18:00:00+01:00 – 2024-02-10T20:00:00+01:00

Fin : 2024-02-12T20:30:00+01:00 – 2024-02-12T22:30:00+01:00

Drame de Josu Martinez avec Bea Kurutxarri, Martxela Aneva-Fuchs, Hélène Hervé

Synopsis : Cinq histoires vraies basées sur des témoignages écrits et oraux, qui se déroulent entre 1914 et 1982, dans un village qui n’existe pas. Ces histoires mettent en lumière les changements sociaux vécus par un petit village au cours du XXe siècle. Le rayonnement et la fin d’une langue. Et la lutte pour la survie.

https://www.club6.fr/player?film=Z_foptcr0-g

Cinéma Club 6 40 Boulevard Clemenceau, 22000 Saint-Brieuc Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne [{« link »: « https://www.club6.fr/player?film=Z_foptcr0-g »}]

film cinéma