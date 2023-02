Bleizi droch ha bleizi dous Cinéma Club 6, 16 mars 2023, Saint-Brieuc.

Bleizi droch ha bleizi dous Jeudi 16 mars, 09h30 Cinéma Club 6

2,5 €, réservé aux scolaires

Projection en breton proposée dans le cadre de la tournée de films en breton pour les scolaires, organisée par Daoulagad Breizh. handicap moteur mi

Cinéma Club 6 40 Boulevard Clemenceau, 22000 Saint-Brieuc Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne

Tous les personnages principaux des ces courts-métrages sont des loups. On y voit des loups plus étranges les uns que les autres. Le portrait qui en est fait est humoristique et poétique à la fois, pour casser l’image terrifiante du Grand Méchant Loup :

– Me eo an hini kreñvañ

– Me eo an hini bravañ

– Mennig Menn-Bleiz

– Gwilhoù ar bleiz a zo deuet en-dro

– Gwilhoù Vras ha Gwilhoù Vihan

– Deomp da bourmen



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-16T09:30:00+01:00

2023-03-16T11:00:00+01:00