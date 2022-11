Film d’animation Kan ar Mor Cinéma Club 6 Saint-Brieuc Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Film d’animation Kan ar Mor Cinéma Club 6, 4 décembre 2022, Saint-Brieuc. Film d’animation Kan ar Mor Dimanche 4 décembre, 17h30 Cinéma Club 6

Tarifs : -14 ans : 5,30€ +14 ans : 6€

Projection en breton, sous-titrée en français au Cinema Club 6. handicap moteur mi Cinéma Club 6 40 Boulevard Clemenceau, 22000 Saint-Brieuc Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne Synopsis : Glen et Morgana vivent avec leur père tout en haut d’un phare, sur une petite île. Pour les protéger des dangers de la mer, leur grand-mère les emmène vivre à la ville. Glen découvre alors que sa petite soeur est une Selkie, une fée de la mer dont le chant peut délivrer les êtres magiques du sort que leur a jeté la Sorcière aux hiboux. Au cours d’un fantastique voyage, Glen et Morgana vont devoir affronter peurs et dangers, et combattre la sorcière pour aider les êtres magiques à retrouver leur pouvoir.

