La Justice Restaurative – Ciné Débat
Cinéma CinéVauban
Saint-Malo

Saint-Malo La Justice Restaurative – Ciné Débat Cinéma CinéVauban Saint-Malo, 14 septembre 2023, Saint-Malo. La Justice Restaurative – Ciné Débat Jeudi 14 septembre, 09h00 Cinéma CinéVauban Ouvert aux étudiant.es en BUT Carrières Juridiques Le département Carrières Juridiques de l’IUT de Saint-Malo organise pour ses étudiant.es un ciné débat sur je sujet de la justice restaurative.

La projection du film « Je verrai toujours vos visages » sera suivi d’un débat animé par Caroline Delahais, enseignante à l’IUT de Saint-Malo et Aude Roué, intervenante socio-judiciaire. Cinéma CinéVauban 45 Rue de la Croix Desilles, 35400 Saint-Malo Saint-Malo 35400 Paramé Ille-et-Vilaine Bretagne Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-14T09:00:00+02:00 – 2023-09-14T12:00:00+02:00
cinéma projection

