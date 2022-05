CINÉMA Cinécyclo propose d’allier mobilité douce et cinéma itinérant Musée Dauphinois Grenoble Catégories d’évènement: Grenoble

Isère

CINÉMA Cinécyclo propose d’allier mobilité douce et cinéma itinérant Musée Dauphinois, 14 mai 2022, Grenoble. CINÉMA Cinécyclo propose d’allier mobilité douce et cinéma itinérant

Musée Dauphinois, le samedi 14 mai à 20:00

**14** _Durée 7’04_ J. Coutellier, R. Martinez, C. Da-Ros, C. Flous, A. Graffet, D. Jurine, France 2015. MOPA En 1914, durant une étape du Tour de France, le champion national est seul en tête, mais il chute dans la descente du Col du Tourmalet. **Roues libres** _Durée 3’35_ Jacinthe Folon, Belgique, 2017, AV Citadin, citadines, voici une information de la plus haute importance : les vélos sont de retour dans nos villes. **En selle** _Durée 5’53_ Marc-Aurèle Vecchione, France, 2018. ARTE Si le fixie est le symbole incontestable de la culture vélo, le BMX, ce petit vélo de cross sans frein, avait amorcé la reconquête de la ville il y a déjà plus de trente ans. Aujourd’hui encore, ses adeptes pratiquent le street riding sur tous les reliefs de la ville qu’ils envisagent comme leur terrain de jeu. À New York, rencontre avec Hyrone, un des patrons de la discipline. **Je suis heureux là, la vie à vélo** _Durée 29’43_ Christian Lebon, France 2018, Caméra au poing/La TéléBuissonnière 1988, le basculement. Daniel François commence sa nouvelle vie de voyageur à vélo.

Gratuit sur inscription au 04 57 58 89 01 à partir du 25 avril 2022

« Notre dispositif permet d’organiser des séances de cinéma alimentées par l’énergie fournie par le-la cycliste… Ludiques, nos projections impliquent le public pendant un moment de convivialité » Musée Dauphinois 30 rue Maurice Gignoux, Grenoble, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes Grenoble Isère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T20:00:00 2022-05-14T21:00:00

Détails Catégories d’évènement: Grenoble, Isère Autres Lieu Musée Dauphinois Adresse 30 rue Maurice Gignoux, Grenoble, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes Ville Grenoble lieuville Musée Dauphinois Grenoble Departement Isère

Musée Dauphinois Grenoble Isère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/grenoble/

CINÉMA Cinécyclo propose d’allier mobilité douce et cinéma itinérant Musée Dauphinois 2022-05-14 was last modified: by CINÉMA Cinécyclo propose d’allier mobilité douce et cinéma itinérant Musée Dauphinois Musée Dauphinois 14 mai 2022 Grenoble Musée Dauphinois Grenoble

Grenoble Isère