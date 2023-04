Projection SWEAT (VOSTFR) – Festival VOX POPULI Cinéma Ciné Rillieux, 28 avril 2023, Crépieux-la-Pape.

Projection SWEAT (VOSTFR) – Festival VOX POPULI Vendredi 28 avril, 20h00 Cinéma Ciné Rillieux Billetterie, de 4,61€ (tarif enfant) à 8,50€ (plein tarif)

Le Festival Vox Populi s’électionne chaque année 9 films qui permettent d’échanger et de réfléchir sur la société dans laquelle on vit, les discriminations et la tolérance. C’est dans ce contexte que s’inscrit la projection du film polonais SWEAT, de Magnus von Horn, en VOSTFR.

La séance est organisée en partenariat avec le Consulat Général de Pologne à Lyon.

Cinéma Ciné Rillieux 81 bis Avenue de l'Europe, 69140 Rillieux-la-Pape Crépieux-la-Pape

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-28T20:00:00+02:00 – 2023-04-28T22:00:00+02:00

