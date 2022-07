Cinéma : Choisissez le film !

2022-07-22 – 2022-07-22 EUR Découvrez une sélection de films sur le thème des vacances et des voyages et choisissez ensemble celui qui sera projeté. Dès 15 ans. Entrée libre. Sur réservation : 03 84 54 27 54.

